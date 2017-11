Migranti, 6.500 persone soccorse in un solo giorno nel Canale di Sicilia

Sono migliaia le persone messe in salvo in 40 operazioni di soccorso da parte della guardia costiera italiana. 6.500 per la precisione, tutte partite dalle coste Libia, esattamente a 20 chilometri dalla città di Sabratah, 80 chilometri da Tripoli. Uno dei numeri più alti registrate in un solo giorno.

Migranti somali ed eritrei

Lunedì un altro salvataggio

