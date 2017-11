Migranti detenuti in condizioni disumane. L’Onu striglia la Repubblica Ceca

La Repubblica Ceca “detiene sistematicamente, in condizioni degradanti” i migranti e i profughi arrivati sul proprio territorio. La denuncia arriva dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), che in un comunicato pubblicato il 22 ottobre ha spiegato come la situazione risulti particolarmente preoccupante soprattutto per quanto riguarda i bambini.