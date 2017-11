Migranti, apre il museo della Fiducia. Mattarella: la Ue ringrazi Lampedusa

C’è l’Amorino del Caravaggio, proveniente dalla Galleria degli Uffizi; ci sono tante altre opere dal museo del Bardo di Tunisi, dal Correr di Venezia, dal Mucem di Marsiglia e tanti altri musei del Mediterraneo. Ma ci sono anche i disegni, le storie, gli oggetti personali di tanti migranti che il Mediterraneo l’hanno conosciuto sulla propria pelle, oltre a film (tra cui il recente Fuocoammare di Gianfranco Rosi) e documentari di Rai Teche. La mostra Verso il museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in persona ha inaugurato a Lampedusa si propone proprio di essere un ponte tra le due sponde dell’Europa dall’Africa, mettendo in risalto la forte contraddizione di un mare che in passato è stato culla di grandi scambi culturali, e che oggi diventa troppo spesso la tomba in cui finiscono viaggi disperati: sono già oltre 2500 i migranti vittime del mare in questo inizio di 2016, secondo gli ultimi dati dell’Unhcr.

L'Amorino dormiente del Caravaggio come il piccolo Aylan

Mattarella: L'Italia e l'Europa ringrazino Lampedusa