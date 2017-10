La Milano che vorrei nel 2015

Il sito Internet del "Corriere della Sera" ha proposto un concorso di idee per celebrare i suoi dieci anni di attività.



L'iniziativa è stata architettata insieme a Zoopa, azienda che attraverso Internet ha lanciato una formula interattiva di fare pubblicità, per dare la parola al talento creativo dei lettori, chiedendo loro di raccontare come vedono e sognano la Milano del futuro attraverso un video, una foto o una pagina grafica.

Ed eccola, la città del futuro: una Milano efficiente, partecipativa, innovativa e verde. Una città dove i mezzi pubblici funzionano bene, dove il cittadino è protetto e dove può lavorare ed esprimersi. Questa l'idea che esprime il video in grafica girato da Hem, in "One day in next Milano", vincitore del primo premio. Onirico.

Nel corto di Spera, secondo classificato, un milanese d.o.c. si affaccia alla finestra e di fronte a sé il Duomo si rivela in riva al mare, con il canto dei gabbiani ad accompagnare il risveglio. Niente paura, è solo un sogno. L'uomo si allaccia la cravatta, sollevato e sorridente. Mentre inizia una nuova giornata di lavoro, il titolo di coda recita: "Affacciati alla realtà, per il mare ci sarà tempo". Ironico.

Questi sono solo alcuni dei 500 lavori e più, caricati e visibili sul sito di Zoopa. Un modo partecipativo per esplorare il legame tra Milano e i suoi cittadini e dare voce a questo rapporto. Svelandone i desideri e cercando di capire come pensano di viverla, in cosa perfezionarla per renderla così unica. Gli zooper (i creativi al lavoro, ndr), hanno così immaginato la capitale simbolica dell'Italia degli affari, della moda, delle tendenze e hanno scelto come la vorrebbero tra pochi anni, in occasione dell'Expo 2015.