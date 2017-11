Referendum la Milano che vogliamo. Le idee per trasformare la città

E' una nuova occasione per i cittadini di Milano di attivarsi in prima persona per un progetto di rinnovamento e trasformazione della città in modo da garantire qualità della vita e diritto alla salute. L'invito proviene da MilanoSìMuove, il comitato che ha conquistato, con la raccolta di decine di migliaia di firme, la possibilità di andare a votare su questi temi. Dato che per l'ambiente "nulla si muove, devono muoversi i cittadini". L'incontro. Giovedì 16 dicembre - dalle 17:00 alle 19:30 alla Villa Reale di via Palestro 16 L'impresa referendaria continua. "Dopo lo straordinario risultato della raccolta firme di 25.000 milanesi - scrive Edoardo Croci - è importante continuare a coinvolgere altre persone su obiettivi che altrimenti sono trascurati dai partiti". Per questo MilanoSìMuove promuove l'incontro pubblico a ingresso gratuito "Referendum e oltre, la Milano che vogliamo: un "vivaio" di idee e proposte per trasformare la citta'", giovedì 16 dicembre dalle 17:00 alle 19.30 alla Villa Reale, in via Palestro 16. L'invito: