Milioni di passi, con Msf al fianco dei migranti

Ci sono studenti, casalinghe, ragazzi con esperienze di volontariato all'estero, pensionati, professori universitari e commesse in pausa pranzo. Sono tutti lì in fila in attesa di iniziare il percorso multisensoriale che li porterà a vivere in prima persona il viaggio dei migranti verso l’Europa. E poco importa se ci troviamo a piazza San Silvestro, nel cuore del centro storico di Roma. É un'occasione da non perdere.

La tecnologia per smuovere le coscienze

Con i rifugiati dalla Giordania al Sud Sudan

#MSF non accetterà più fondi degli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE. Ecco perché: https://t.co/sNFyR9cNCZ pic.twitter.com/1ljXewnpwC — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) 17 giugno 2016

Politiche dannose, Msf rifiuta i fondi europei