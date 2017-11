India, Delhi pensa a un piano per garantire il diritto a un’aria più pulita

Tredici città tra le venti più inquinate al mondo sono in India e secondo un’indagine svolta nel 2015 dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Delhi, la capitale, è al primo posto della classifica. L’inquinamento atmosferico è la quinta principale causa di morte nel paese, dove ogni anno le vittime sono 620mila e, come sottolineato in uno studio condotto dall’americano Health Effect Institute, Delhi è tra le aree più gravemente colpite dal problema. Le stazioni di monitoraggio presenti nella città hanno mostrato che i livelli di particolato sospeso pm2,5 e pm10 sono tre, quattro volte superiori ai limiti di sicurezza, fissati rispettivamente a 60 e 100 microgrammi per metro cubo, e che questi livelli aumentano ulteriormente durante l’inverno. Le particelle sottili sono legate alla maggiore incidenza di alcune malattie come la bronchite cronica, il cancro polmonare e alcune malattie cardiache, dato che una volta che si depositano nei polmoni, possono finire nel flusso sanguigno.

Misure antinquinamento

Cosa succederà dopo