Mito e natura (e cibo) a Milano

Se considerassimo ancora il cibo come lo consideravano i Greci, ossia come un dono degli Dei, qualcosa che la stessa volontà dei numi poteva dare o togliere agli esseri umani, qualcosa di sacro e venerabile, forse oggi ne avremmo più rispetto. Forse non sarebbe considerato cosa morta, ma viva e sacra. Forse, non sarebbe neppure considerato una cosa. Questa è una delle tante riflessioni che possono scaturire al visitatore della mostra Mito e Natura - Dalla Grecia a Pompei, a Palazzo Reale di Milano dal 31 luglio fino al 10 gennaio 2016, organizzata non solo, ma anche in funzione di Expo 2015, come momento di confronto sull'alimentazione antica.

Piatti apuli da pesce. Foto: © Chiara Boracchi

Trittolemo, messaggero di Demetra. Foto: © Chiara Boracchi

Panis quadratus. Foto: © Chiara Boracchi