Modena: esperienze da una provincia all’avanguardia

L'Agenda 21 è il Piano di Azione dell'Onu per lo sviluppo sostenibile, definito dalla Conferenza Onu "Sviluppo e Ambiente". L'Agenda 21 è stata sottoscritta da 180 Governi. Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che risponda alle necessità delle generazioni attuali senza compromettere la qualità dell'ambiente e la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Mira a conciliare efficienza economica, equità sociale e uso durevole delle risorse ambientali. La Provincia di Modena è stata la prima, insieme a Ferrara, a impegnarsi a divulgare questi obiettivi in Italia. Presto è iniziata l'azione di coordinamento dei processi di Agenda 21 Locale che ha dato origine all'Associazione nazionale degli Enti Locali e Regioni, che si impegna nello sviluppo sostenibile. Oggi la Provincia di Modena è sede della segreteria dell'Associazione nazionale. Quindici comuni della Provincia, tra i quali Marannello, stanno individuando delle strategie per ridurre il consumo energetico, il consumo di acqua, la produzione di rifiuti e quindi anche la riduzione dell'inquinamento che deriva dalle attività umane. Tutte azioni per raggiungere i criteri che garantiscono uno sviluppo sostenibile. Questi impegni hanno valso alla Provincia due riconoscimenti internazionali Iclei e Enea. Per diffondere il messaggio ambientalista tra un pubblico più vasto possibile la Provincia ha fatto varie pubblicazioni su carta e indetto un concorso per il web, Animoweb 2003. Sono arrivate da molti paesi animazioni che fanno riflettere sui comportamenti quotidiani e che attirano l'attenzione su vari aspetti dell'ambiente. Clicca qui per scaricare l'Animazione 1 (formato .zip, 123 kb) Clicca qui per scaricare l'Animazione 2 (formato .zip, 240 kb). Per visualizzarle scompatta il file sul tuo desktop e clicca sul file con l'estensione htm. A parte questo lavoro di divulgazione e di promozione Modena si è mossa anche con azioni concrete in varie direzioni. In accordo con un'importante industria (Tetrapak) è stato istituito un servizio bus-navetta personalizzato per far raggiungere 140 persone il posto di lavoro con un bus Atcm. Con considerevoli contributi incentiva la trasformazione delle auto da benzina a gas metano o Gpl. Sempre riguardo l'aria la Provincia ha acquistato una parte di foresta in Costa Rica, nella riserva Mogensen, finalizzata alla compensazione delle emissioni di CO2 e alla tutela ambientale. Nel settore dei rifiuti differenziati è previsto un incremento della raccolta dall'attuale 30% al 55% entro il 2005. La città Modena invece ha ottenuto una certificazione europeo per lo standard qualitativo del servizio pubblico. Diversi progetti sono attualmente in cantiere: l'istituzione del Parco Naturale Regionale delle Salse della Collina modenese, questo in tempi in cui i parchi generalmente vengono ridotti. Le migliorie necessarie per per ottenere la certificazione ambientale Emas, un importante polo industriale di ceramica. Complessivamente dal 1999-2004 sono stati indotti oltre 34.5 milioni di Euro in opere per l'ambiente. Anche nell'urbanistica/architettura si sta muovendo qualcosa, infatti nel comune di Cognento viene costruito un quartiere residenziale modello per circa 700 abitanti, realizzato con tutte le caratteristiche dell'ecosostenibilità. E per tenere sempre il punto della situazione è stato istituito un Osservatorio Ambiente e Sviluppo Sostenibile provinciale. Rita Imwinkelried