Monsanto: le verit

La Monsanto è oggi una delle più grandi multinazionali del mondo, produce prodotti chimici destinati all'agricoltura e alla farmaceutica. Nell'ultimo decennio il suo sviluppo in campo sementiero e delle biotecnologie l'ha resa leader mondiale del settore.



Non è certo la prima volta che la Monsanto si ritrova a doversi difendere davanti un tribunale. Anche in Italia, pochi mesi fa è stata sospettata di aver importato illegalmente soia transgenica. L'accusa allora andò in fumo con un magazzino posto sotto sequestro a Lodi.



L'imputazione questa volta è un po' più grave: aver avvelenato consapevolmente gli abitanti di Anniston, Alabama, una cittadina del sud degli Stati Uniti.

Almeno questo è ciò che un lungo articolo uscito pochi giorni fa sul Washington Post dimostra. Pubblicando alcuni documenti riservati interni della Monsanto, questa inchiesta dimostra che già dal 1966 l'azienda era perfettamente a conoscenza dell'elevata tossicità dei PCB (bifenili policlorurati, refrigeranti utilizzati per la produzione di materiale elettrico) realizzati nel sito industriale di Anniston dai primi anni sessanta. Nonostante ciò non ha ritenuto necessario fare a, se non occultare questi dati, per eliminare, o quantomeno ridurre, l'impatto ambientale di questa produzione. Solo nel 1977, due anni prima che le evidenze scientifiche ed epidemiologiche decretassero la messa al bando di queste sostanze, ne cessò la produzione.



Tutto ciò dimostra, ancora una volta, la necessità di dover in qualche modo imporre alle aziende il "principio precauzionale", secondo il quale deve spettare ai produttori dimostrare l'innocuità, per la salute umana e l'ambiente, di una sostanza, di un prodotto, di un processo produttivo, e che tale dimostrazione deve essere necessariamente preliminare all'introduzione della sostanza o del prodotto sul mercato. Delegare, come avviene oggi, alle aziende il compito di modificare la propria produzione o ritirare le sostanze dal mercato solo dopo che ne sia stata provata la nocività, lascia di fatto loro mano libera e si traduce nel dover scegliere se nascondere la verità o rinunciare ai propri guadagni.



Gabriele Garbillo