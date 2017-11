Perché gli investitori dovrebbero temere la moria delle api

La moria delle api in Europa e in America del Nord è un enorme problema per l’agricoltura e, più in generale, per l’industria alimentare. In pochi, però, immaginano che possa avere conseguenze pesantissime anche per gli investitori, che dovrebbero iniziare a correre ai ripari. A sostenerlo è un’analisi dell’Un Pri (Principi per gli investimenti responsabili delle Nazioni Unite) che torna d'attualità all’indomani della decisione della Francia di vietare, a partire dal 2018, i pesticidi neonicotinoidi, che hanno effetti devastanti sugli insetti impollinatori.

Il valore economico degli insetti impollinatori

Quanto rischiano le aziende per la moria delle api