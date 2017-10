Mostra del Cinema di Venezia: Tommaso Santambrogio rappresenterà l’Italia tra i giurati del Premio giovani autori

Tommaso Santambrogio, venticinquenne appassionato di cinema, dalle poltroncine dell’Area Metropolis 2.0 di Paderno Dugnano (MI) sta per essere proiettato sul seggio di giurato in rappresentanza dell’Italia alla 74a Mostra del Cinema di Venezia grazie al bando di concorso 28 Times Cinema. La sua candidatura a giudice è decollata grazie alla relazione speciale, fatta di frequentazioni assidue, tra il giovane cinefilo brianzolo e il multisala padernese che fa capo alla Fondazione Cineteca Italiana. “Ho scoperto l’esistenza del bando di concorso 28 Times Cinema pochi giorni prima della discussione della tesi di laurea alla Bocconi grazie alla newsletter di Area Metropolis 2.0, un cinema che ho sempre frequentato per la qualità della sua programmazione” - spiega Tommaso Santambrogio. I buoni rapporti instaurati con i responsabili della sala si sono rivelati importanti anche come sostegno alla decisione di concorrere. “Hanno insistito perché mi mettessi in gioco, nonostante la tesi e anche se arrivare a Venezia da giurato mi sembrava una prospettiva cui non affezionarsi troppo per non restare scottato. Mi sentivo sicuro solo della scelta di “Poesia sin fin” di Alejandro Jodorowsky come oggetto della video-recensione da allegare alla domanda” - confida Tommaso. ”Di quel film mi aveva terribilmente colpito il potere immaginifico della narrazione e soprattutto la scena finale, in cui un giovane Jodorowsky parte dal Cile su una piccola barca, che va all’indietro e che ha in cima uno scheletro con le ali da angelo. Mi ha ricordato un quadro che amo, Angelus Novus di Klee”.

Un bando che dà spazio ai giovani

Fondazione Cineteca Italiana