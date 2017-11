Mostra fotografica: il “buco nero” di Bhopal

Alcuni operai immettono liquido refrigerante nel tank 601 della fabbrica Union Carbide. Ci sono cisterne di metilisocianato, veleno usato per produrre pesticidi. In Europa non se ne stocca mai più di mezza tonnellata: è un prodotto petrolchimico instabile, basta il contatto con l'acqua o uno sbalzo di pochi gradi di temperatura per provocare reazioni incontrollabili. Il tank 601 ne contiene dalle 40 alle 50 tonnellate. Trasportarlo fino alla fabbrica di Bhopal via nave e camion era stato un incubo, per gli addetti. A ogni scossa, o con una goccia d'acqua, potevano saltare per aria tutte quelle tonnellate di esplosivo tossico. Gli operai continuano a pompare acqua, ma le condutture non si riempiono. Si era rotta una valvola. Stavano pompando l'acqua direttamente dentro l'enorme cisterna. Per l'esplosione il tank 601 vola a 60 metri d'altezza, ricade, sparge in tutta la regione un gas tossico pesante che uccide sul colpo 6.000 persone. Nei mesi successivi ne moriranno dalle 20 alle 25mila. Oggi cinquecentomila abitanti della regione hanno il fegato, i polmoni, gli occhi rovinati. Questa è Bhopal. Un fotografo, Raghu Rai, si reca sul posto. I suoi scatti ritraggono tutto i gesti del dolore di un disastro che, per numero di vittime e per fragore simbolico, può essere avvicinato solo al crollo delle Twin Towers. Scatti dal 1984 al 2002: dopo l'esplosione, le convulsioni dei poveri contadini che cercano di proteggersi con uno straccio o una coperta. I respiri affannosi, gli occhi che lacrimano di una delle migliaia di famiglie colpite dal male. Nel 2002, gli occhi neri di chi ancora abita in quella regione: gli scheletri di un capannone abbandonato, ancora contaminato, intorno a cui giocano ignari bambini. Dimostrazioni, foto delle vittime, anche tetre e scabrose, ma sempre coraggiose. Greenpeace inaugura a Milano, al Museo di Storia Naturale, la mostra fotografica. Dal 9 al 25 maggio, giardini di Porta Venezia, per trovare il coraggio di riflettere su un disastro che è accaduto lontano, ma che provoca ancora vittime lì, e che può fare ancora male a tutti noi, con queste immagini vere...