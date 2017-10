Battaglia di Mosul, secondo giorno. “Rischio scudi umani, civili bloccati”

La battaglia di Mosul potrebbe trasformarsi in un incubo per la popolazione locale. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, infatti, i circa 1,5 milioni di abitanti attualmente presenti nella metropoli irachena sarebbero in queste ore bloccati nelle loro abitazioni, senza possibilità di fuggire in attesa della fine delle ostilità.

“Popolazione bloccata con la forza a Mosul”

L'Isis ha pochi uomini ma armati fino ai denti