My name is Adil. Il film autobiografico di un ragazzo marocchino che si è fatto uomo in Italia

Aveva 12 anni quando, per la prima volta, ha visto accendersi la luce di un lampione nel suo Paese, il Marocco. Ecco perché in Italia ha voluto diventare elettricista. Adil Azzab ha 28 anni e grazie a Imagine Factory, un'associazione di Milano che organizza corsi di videomaking contro l'emarginazione sociale, ha imparato l'arte del cinema, tanto da attirare l'attenzione dello scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun e del regista Gabriele Salvatores che ha caldeggiato il crowdfunding che ha consentito la realizzazione del film autobiografico con queste parole: “Sarebbe la prima volta che un ragazzo che non sa niente di cinema arriva in un altro paese, impara a fare un film e racconta la sua storia”.

Che cosa racconta il film

La storia dietro al film, come è stato realizzato

I premi ricevuti e l'uscita del film in Italia