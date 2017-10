In Myanmar non si potranno più tagliare alberi fino al 2017

È una svolta per il paese asiatico. Uno dei più colpiti dalla deforestazione dopo Brasile e Indonesia. Il Governo del Myanmar ha deciso di vietare il taglio di legname per un'intera stagione, quindi fino alla fine di marzo 2017, per ridurre la perdita di copertura forestale. Non solo, ma nelle montagne Pegu Yoma il taglio del teak è stato vietato per i prossimi 10 anni.

Il Myanmar vuole fermare la deforestazione

Lotta alla corruzione

Immagine di copertina Ruben Salgado Escudero / Getty