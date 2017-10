La Nasa avverte: il livello dei mari aumenta più velocemente del previsto

Le stime dell'Ipcc si sono rivelate, molto probabilmente, troppo caute. È quanto hanno affermato i ricercatori della Nasa lo scorso mercoledì in una conferenza, durante la quale hanno dichiarato che il livello dei mari è aumentato di 8 centimetri dal 1992, molto più velocemente di quanto registrato negli ultimi 50 anni. Ed “è probabile che peggiori”, ha affermato Steve Nerem, geofisico dell'Università del Colorado. Complici i cambiamenti climatici, il rapido scioglimento dei ghiacci e il riscaldamento degli oceani. “Sono in corso cambiamenti significativi sulle lastre di ghiaccio”, scrive il Guardian riportando le parole di Eric Rignot, glaciologo presso l'Università della California a Irvine. “Ci vorrebbero secoli per invertire la tendenza”.