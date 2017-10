Africanews, nasce il primo canale africano di notizie 24 ore su 24

Da oggi l'informazione sull'Africa e dall'Africa si arricchisce di una voce in più: è quella di Africanews, un canale all-news basato nella città di Pointe Noire, in Repubblica del Congo. Si tratta della prima tv panafricana multilingue e indipendente che trasmetterà i suoi programmi in inglese e in francese in 33 paesi a sud del Sahara. Sussidiaria al 100 per cento di Euronews, il gruppo di cui il miliardario egiziano Naguib Sawiris detiene dal 2015 la maggioranza, la nuova emittente promette di "raccontare l'Africa solo con i fatti, senza commenti, né pregiudizi".

Da una prospettiva africana

Congo - Africanews joins continent's TV fray https://t.co/bj2vhR3iN4 — Rachael Akidi (@rakidi) 21 aprile 2016

Africanews, verso un nuovo tipo di informazione

Raccontare l'Africa lontano dai cliché