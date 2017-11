Nasce LifeGaatle, il motore di ricerca a basso consumo energetico

LifeGate lancia il motore di ricerca amico dell'ambiente, powered by Google. Le immagini che visualizziamo normalmente su sfondo bianco richiedono da parte dei monitor un maggior impiego di corrente elettrica rispetto a quella necessaria per visualizzare immagini a fondo scuro. E' stato infatti calcolato che una versione "nera" di Google, in forza della sua diffusione, eviterebbe un notevole consumo di energia e di inquinamento ambientale. Secondo gli studi, i monitor impiegano 74 W per visualizzare una pagina bianca contro i 59 W richiesti da una pagina nera. Calcolando i milioni di utenti che ogni giorno utilizzano il motore di ricerca, si può stimare che la versione nera di Google potrebbe far risparmiare energia per 750 megawattora all'anno. Da non sottovalutare inoltre che uno sfondo composto da colori scuri affatica meno gli occhi. In molti hanno già fatto diventare LifeGaatle la propria home page, divulgando così un grande messaggio. Da oggi grazie a LifeGaatle è possibile promuovere uno stile di vita nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente anche stando seduti alla propria scrivania: www.lifegaatle.com