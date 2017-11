Nel sud del Malawi ci sono troppi elefanti

In tutto il continente africano gli elefanti sono in costante calo, vittime di una caccia spietata a causa delle loro preziose zanne. Secondo una recente ricerca della Iucn la popolazione degli elefanti è diminuita del 20 per cento dal 2006 al 2015 e conta attualmente 415mila esemplari. In Malawi, invece, il “problema” sembrerebbe essere opposto, il Paese ha infatti deciso di spostare cinquecento elefanti perché la popolazione di pachidermi del parco nazionale del Liwonde sarebbe troppo numerosa.

Come spostare 500 elefanti

Perché bisogna spostare gli elefanti

A metà dell’opera

Una nuova casa per gli elefanti