Netturbini in sciopero, le città italiane piene di rifiuti per un giorno

Coperti dalla spazzatura per 24 ore. Le città italiane sono ripiombate per almeno una giornata nell’incubo dell’emergenza rifiuti, a causa di uno sciopero generale indetto dai sindacati dei lavoratori del settore pubblico di igiene ambientale. Roma e Milano, teatri anche di due nutriti sit-in dei netturbini (rispettivamente a piazza Cola di Rienzo e largo Augusto) sono stati i capoluoghi più colpiti dallo sciopero, anche in termini di congestionamento del traffico; nel capoluogo lombardo in più la situazione è stata peggiorata anche da un violento nubifragio. Ma lo sciopero ha riguardato tutta Italia, da Napoli a Bari passando per i piccoli centri, e l'adesione è stata molto alta, circa del 90 per cento degli addetti ai lavori: in tutte le città ben presto i sacchetti della spazzatura hanno cominciato a tracimare fuori dai secchioni ormai colmi.

Le aziende che si occupano di raccolta dei #rifiuti scioperano per 24 ore in tutta #Italia: https://t.co/36z5FudQHn pic.twitter.com/4S1ihXfGjA — Sky TG24 (@SkyTG24) 30 maggio 2016

Un contratto scaduto da due anni e mezzo

Le imprese si dicono disposte a trattare