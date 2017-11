Un tranquillo weekend di bufera, il racconto fotografico da New York

Gli Stati Uniti prendono davvero sul serio le previsioni meteorologiche. Fin dagli albori questa scienza è stata utile per far fronte alla forza di Madre Natura, che può diventare indomabile in tutta la vastità del paese, dove tempeste violente e improvvise portano devastazione, senza le giuste precauzioni. L'intensità della bufera di neve Jonas è stata annunciata con una settimana di anticipo, proprio con l’obiettivo di prevenire disastri, mentre stava per abbattersi sulla costa orientale degli Stati Uniti, poi raggiunta nel weekend del 23 e 24 gennaio. Nel giro di 24 ore più di 66 centimetri hanno sommerso la città di New York.

I preparativi

“State a casa e non usate l'auto”

Fare snowboard a Times Square

Il sole di domenica riporta tutto alla normalità