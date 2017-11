Il bilancio non è ancora definitivo, ma almeno 86 persone sono state uccise in Nigeria, nella serata di sabato 30 gennaio, nel corso di un attentato organizzato dal gruppo integralista islamico Boko haram. Teatro del massacro il villaggio di Dalori, a dodici chilometri da Maiduguri, nel nordest del paese.

Boko Haram extremists firebomb huts, burning people to death including children, says witness: https://t.co/oTmcZeyz4i

Witness: Boko Haram Burns Kids Alive in Northeast Nigeria: A survivor hidden in a tree says he watched Boko Ha... https://t.co/eRqmjhRg4z