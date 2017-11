Premiato il progetto per raccogliere i rifiuti in bicicletta

Sustainia è una competizione che mette in gioco i migliori progetti sostenibili del mondo; quest'anno a vincere l'edizione presieduta da Arnord Schwarzenegger è stata un'iniziativa nigeriana, Wecyclers. Si tratta di un progetto di gestione dei rifiuti a zero emissioni da implementare nella capitale del Paese africano, Lagos; essa consente soprattutto ai cittadini con redditi più bassi di guadagnare beni e servizi in cambio della raccolta differenziata. Gli ultenti della flotta di Wecyclers hanno il compito di raccogliere, nel particolare carrello da carico della bibiletta, più rifiuti riciclabili possibili, come ad esempio lattine, sacchetti o bottiglie in Pet.

Foto ©www.brimtime.com

Foto di copertina: © cchubnigeria.com