Il quartetto per il dialogo nazionale in Tunisia ha ricevuto il Nobel per la Pace 2015

Il quartetto per il dialogo nazionale in Tunisia, Tunisian national dialogue quartet, un gruppo di quattro organizzazioni della società civile che hanno lavorato per il rafforzamento della pace e della democrazia in Tunisia, è stato insignito del premio Nobel per la Pace 2015 per “per il suo contributo determinante nel costruire una democrazia pluralista sulla scia della rivoluzione dei gelsomini del 2011”.

BREAKING NEWS The 2015 Peace #NobelPrize is awarded to the National Dialogue Quartet in Tunisia pic.twitter.com/3O9jzwBK08 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 Ottobre 2015

Cos’è il Nobel per la Pace