Le nomination agli Oscar 2017, i film su diritti e lotte sociali da non perdere

Sarà davvero ricca di temi sociali, civili e politici l’89esima edizione degli Academy Awards che si terrà il prossimo 26 febbraio. L’Academy of motion pictures arts and sciences, con sede nella città statunitense di Beverly Hills, ha annunciato il 24 gennaio le attesissime nomination dei film e dei protagonisti che il prossimo mese parteciperanno alla prestigiosa cerimonia in programma al Dolby theatre di Hollywood.

Fuocoammare, la nomination per miglior documentario

#OscarSoWhite, il vento è cambiato

Il diritto di contare

La battaglia di Hacksaw ridge

Loving

Jackie

Oscar 2017, i documentari in gara

I'm not your negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13th