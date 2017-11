Non una di meno, l’8 marzo donne in piazza contro la violenza di genere

Come sarebbe il mondo senza le donne? Il prossimo 8 marzo avremo l'occasione di farcene un'idea almeno per quanto riguarda il mondo del lavoro. In occasione della prossima festa della donna infatti Non una di meno, la piattaforma che riunisce diverse realtà femminili e femministe, ha aderito allo sciopero generale di 24 ore, indetto da diverse organizzazioni sindacali, di tutte le lavoratrici del pubblico impiego e del settore privato. L'idea è lanciare un messaggio potentissimo, globale (l'iniziativa andrà in scena in contemporanea in 40 paesi di tutto il mondo) che intende ribadire il rifiuto della violenza di genere in tutte le sue forme: oppressione, sfruttamento, sessismo, razzismo, omofobia e transfobia.

