La Norvegia tassa il suo petrolio

Affermare che i paesi scandinavi sono all'avanguardia può sembrare un luogo comune, ma quando si leggono notizie come questa, l'affermazione acquisisce ulteriore significato. La Norvegia ha varato uno dei programmi più avanzati dal punto di vista ambientale per un paese produttore di petrolio. In un colpo solo ha raddoppiato la tassa sulle emissioni di CO2 (carbon tax) generate dalle compagnie petrolifere offshore portandola a 19 euro (140 corone norvegesi) per tonnellata , mentre quella dell'industria ittica è stata portata a 7 euro (50 corone). Come se non bastasse il governo di Oslo ha deciso di stanziare circa 1,3 miliardi di euro (10 miliardi di corone) per contrastare i cambiamenti climatici. Ma non sul proprio territorio, nei paesi in via di sviluppo. I progetti per combattere la deforestazione vedranno i propri fondi aumentare fino a circa 405 milioni di euro e coinvolgeranno nuovi paesi rispetto a quelli: Brasile, Etiopia e Indonesia. Infine la Norvegia ha deciso di spendere 85 milioni di euro sul mercato dei carbon credit, oltre a introdurre nuove regole per l'efficienza degli edifici e a stimolare il mercato dei veicoli elettrici, per ridurre le proprie emissioni di gas serra. Di materiale ce n'è a sufficienza per dare sostanza al pensiero di innovazione che colleghiamo spesso ai paesi del Nord Europa.