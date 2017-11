#NotInMyName. Donne e uomini musulmani contro lo Stato Islamico

A poche ore dagli attentati di Parigi, i più gravi che si siano mai verificati su territorio francese, donne e uomini musulmani di tutto il mondo hanno deciso di rilanciare l’hashtag #NotInMyName (già usato dopo gli attacchi a Charlie Hebdo) per dissociarsi senza se e senza ma dai fanatici, dagli integralisti, dai terroristi, dallo Stato Islamico che hanno usato indebitamente l’Islam, la religione musulmana per compiere e rivendicare gli attacchi terroristici. In questa gallery alcuni degli scatti raccolti sui social network: “Non in mio nome”.