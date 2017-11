Il delfino di Maui nelle mani della Nuova Zelanda

Oltre a essere il delfino più raro al mondo è anche tra i più piccoli con una lunghezza massima di 1,7 metri. Secondo gli esperti della Commissione, ne sarebbero rimasti 55 esemplari. Perderne anche solo uno accidentalmente può mettere a rischio la specie. Per questo le forme di protezione in vigore non sono sufficienti. Il delfino di Maui vive solo al largo delle isole settentrionali della Nuova Zelanda e proprio le sue dimensioni ridotte lo mettono a rischio durante le attività di pesca su larga scala. Nonostante gran parte delle aree scelte dal delfino per vivere e riprodursi siano formalmente protette, il rapporto della Commissione stima che nel giro di sei anni potrebbero rimanere solo 10 esemplari di femmina adulti e la specie potrebbe essere dichiarata estinta in vent'anni. Da qui la richiesta al governo neozelandese di agire subito, senza eccezioni.