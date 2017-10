È uno dei lasciti dell'amministrazione Obama, a due mesi dalle elezioni americane. Al largo delle coste delle Hawaii, nelle acque a nord ovest del paese, il presidente degli Stati Uniti ha infatti quadruplicato la riserva marina creata da George W. Bush nel 2006.

.@POTUS​ creates largest protected zone on Earth. #Hawaii now home to ocean reserve twice the size of Texas @NatGeo https://t.co/s7mznGb60X