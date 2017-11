Obama fa sul serio sul clima, adesso

Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha tenuto il 28 gennaio il discorso sullo stato dell’Unione di fronte al congresso. L’intervento ha una cadenza annuale e serve, come si intuisce già dalla definizione, a fare il punto sul benessere dei cittadini americani e sui risultati delle politiche adottate dal governo federale e dal congresso degli Stati Uniti. Il secondo obiettivo è delineare le prossime sfide, le priorità da affrontare e i punti rimasti in sospeso dell’agenda politica presidenziale. Le politiche per i cittadini Il discorso tenuto da Obama martedì ha toccato diversi aspetti, soprattutto di natura sociale. Ha parlato di occupazione e sanità. Si è espresso contro la diseguaglianza affermando che “troppi americani stanno lavorando più che mai solo per tirare avanti” e non per migliorare la propria condizione sociale. Ha parlato di salario minimo annunciando che nelle prossime settimane emetterà “un ordine esecutivo che richiederà alle aziende che hanno un contratto con lo Stato di pagare i loro dipendenti una paga minima di almeno 10,10 dollari all'ora (contro i 7,25 dollari di oggi)” facendo l’esempio di chi lavora per l’esercito americano che non dovrebbe vivere in povertà. Grazie alla riforma sanitaria oggi “nessun americano può più essere respinto o escluso dalla copertura a causa di condizioni precedenti” e “nessuna donna deve pagare di più perché è donna”.

Le politiche per il pianeta

La coscienza di Obama