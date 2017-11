Obiettivo Terra, mercoledì la premiazione

Il contest giunge quest'anno alla sua quinta edizione. La premiazione di Obiettivo Terra, che si svolge in occasione dell'Earth Day (22 aprile), si terrà mercoledì 16 aprile. Il concorso è promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus e ha lo scopo di valorizzare e pubblicizzare il patrimonio ambientale dei parchi nazionali e regionali italiani. Cosa devono sapere i partecipanti La partecipazione a Obiettivo Terra è gratuita. Si concorre con una sola fotografia (pena l'esclusione dal concorso), da caricare esclusivamente online sui siti www.fondazioneuniverde.it, www.societageografica.it e www.green-city.it, dal 20 gennaio 2014 e non oltre il 23 marzo 2014. Al vincitore, che sarà decretato il prossimo 16 aprile, andranno un premio di 1.000 euro e una targa – ricordo. La foto prima classificata sarà anche oggetto di una maxi-affissione nella Capitale. Premiazione La premiazione di 1.000 euro alla foto vincitrice si terrà mercoledì 16 aprile a Roma, presso villa Celimontana. Scarica il regolamento completo qui A chi fosse curioso di vedere le foto più belle di Obiettivo Terra 2013, segnaliamo la mostra di giovedì 6 marzo alle ore 17.00, all'Hotel NH President, allestita in occasione del convegno La forza della natura. L'evento, di cui LifeGate è media partner, è promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus.