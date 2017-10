Our Ocean 2017. Sei miliardi di euro per proteggere i nostri oceani

Sei miliardi di euro - promessi da governi, imprese e ong di tutto il mondo - per proteggere gli oceani e garantirne una gestione sostenibile. È questo il principale risultato raggiunto al termine della conferenza Our Ocean 2017, organizzata a Malta dall’Alta rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e dal commissario all’Ambiente Karmenu Vella. Le promesse sono arrivate in 36 casi da paesi membri o da istituzioni dell’Ue; altri 200 progetti sono stati proposti da governi di nazioni terze, mentre un centinaio arrivano da imprese, organizzazioni non governative, fondazioni, istituti di ricerca e organizzazioni internazionali.

Nuove aree marine protette per 2,5 milioni di chilometri quadrati

4th International #OurOcean conference: this is the list of all commitments announced about marine protected areas https://t.co/R6u778ReMI pic.twitter.com/uiaGTmUUSB — EU Maritime & Fish (@EU_MARE) 6 ottobre 2017

“Gli oceani sono un patrimonio dell’umanità: sta a noi difenderli”