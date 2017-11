L’oleodotto Civitavecchia-Fiumicino è sotto sequestro

Risalgono al 6 e 7 novembre scorso le fuoriuscite di kerosene dall'oleodotto che collega Civitavecchia all'aeroporto di Fiumicino. Sversamenti causati da ignoti durante il furto del carburante e che hanno causato ingenti danni ambientali. Il Gip Massimo Marasca, ha deciso così il sequestro dell'intera linea di trasporto, "finché non saranno installati adeguati sistemi di controllo atti ad impedire ulteriori reati". Secondo le stime dell'Eni sono stati 30 mila i litri riversati sulle acque superficiali del litorale che attraversa la riserva statale del litorale romano, precisamente a Maccarese, dove si trova un'oasi del Wwf. Secondo l'associazione ambientalista, che assieme alla Lipu è interventuta prontamente per salvare e portare in sicurezza gli animali selvatici intossicati dal derivato del petrolio, sono centinaia gli esemplari deceduti in pochi giorni. “La vicenda di Maccarese evidenzia un crescente fenomeno nazionale legato ai furti di combustibile che avvengono attraverso la perforazione di oleodotti", ha spiegato Gaetano Benedetto, direttore politiche ambientali del Wwf Italia. "Questioni ben note all’Eni che, come ha annunciato stamattina, ha sperimentato il nuovo sistema di monitoraggio e controllo che verrà adottato anche per l’oleodotto Civitavecchia-Pantano".

Tutte le immagini via Centro Habitat Mediterraneo Lipu Ostia