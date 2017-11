One billion rising, la danza di San Valentino contro la violenza

La prima edizione di One billion rising, nel 2013, si è rivelata un'assoluta novità: l'intenzione era coinvolgere la maggior parte degli Stati del mondo in una rivoluzione fatta di danza e musica, di arte, teatro e soprattutto gioia per dire basta alla violenza sulle donne, basta ai femminicidi, alle vessazioni, ai maltrattamenti fisici e psicologici e garantire al genere femminile la dignità che merita. Il tema di quest'anno è appunto la rivoluzione contro ogni forma di violenza. La campagna, che raccoglie adesioni in quasi duecento Paesi, è stata ideata dalla scrittrice statunitense Eve Ensler, fondatrice del movimento V-Day e autrice de I monologhi della vagina, opera teatrale che affronta proprio la questione della violenza contro le donne. La data scelta ogni anno è quella di San Valentino, il giorno degli innamorati. Si vuole così ricordare il contrasto tra lo spirito della festa che celebra l'amore di coppia e quello che accade nella realtà: secondo le Nazioni Unite, infatti, sul nostro Pianeta una donna su tre viene picchiata o stuprata almeno una volta nel corso della sua vita. Significa oltre un miliardo di donne e bambine. Ed è per loro che un altro miliardo di donne e soprattutto di uomini che le amano davvero manifesteranno nella giornata di sabato. I flashmob si svolgeranno sulle note di Break the chain, canzone che è divenuta l'inno degli attivisti. Non mancheranno però cortei, spettacoli teatrali, letture e performance di vario tipo.

Tutte le foto sono tratte dal sito ©Onebillionrising.org