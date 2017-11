Perché la sostenibilità deve affermarsi anche in Borsa

Se si vuole promuovere la sostenibilità nei mercati finanziari, da dove partire se non dalla Borsa? Nasce così l’iniziativa Borse Sostenibili delle Nazioni Unite, che sta raccogliendo un favore sempre più diffuso. Ad oggi, rivela il report 2016 appena pubblicato dai promotori, ben 58 Borse hanno aderito al programma, impegnandosi formalmente a fare passi avanti in termini di sostenibilità. Si tratta di più del settanta per cento del totale delle piazze borsistiche internazionali.

Tutti i numeri dell’iniziativa Borse Sostenibili

La Borsa e gli obiettivi Onu per lo sviluppo sostenibile

