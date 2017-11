Oro blu, risorsa per il dialogo

L?ha spiegato ai microfoni di LifeGate Radio Christophe Bouvier, direttore dell?ufficio europeo del Programma delle Nazioni Unite per l?Ambiente, la ?voce? dell?ONU sui problemi ambientali, a margine di una conferenza organizzata da Friends of Europe e dalla European Water Partnership.

?Questo cambiamento climatico ha un effetto enorme sull?acqua: non sulla quantità, perché la quantità d?acqua disponibile sul pianeta è sempre quella, ma soprattutto sulla distribuzione d?acqua nel tempo e geograficamente?.

Quindi ci saranno sempre più regioni con troppa acqua e regioni che, invece, soffriranno di siccità. L?Unione Europea ha dato l?esempio con alcune direttive, ha detto Bouvier. Ma il quadro cambia se consideriamo tutto il ?continente? europeo, compresa la Russia e le ex repubbliche sovietiche.

?Ad esempio i nostri colleghi dell?Organizzazione Mondiale della Sanità stimano che sono 100 milioni gli individui sul continente che non hanno accesso a un?acqua potabile, a un'acqua di qualità sufficiente. Ci sono 18.000 persone, in gran maggioranza bambini di prima età, che muoiono ogni anno di malattie che sono direttamente dovute alla cattiva qualità dell?acqua?.

L?acqua non è una problema che riguarda solo i governi e le organizzazioni internazionali. Anche le autorità locali hanno un ruolo fondamentale nella gestione dei bacini idrici. Senza dimenticare il contributo dei privati. Il funzionario Onu ha spiegato che, alla luce della crisi finanziaria globale, c?è bisogno di un sistema finanziario più sostenibile. Servono più investimenti a lungo termine. Investimenti che non sono direttamente legati all?acqua, ma che ne determinano la qualità.

E' importante, ad esempio, la tutela degli ecosistemi.

?Investire nei boschi, nella gestione del bacino in questo caso è un modo di preservare il servizio fornito dalla natura e il servizio in questo caso è un'acqua direttamente potabile?.

Si parla molto dell?acqua come fonte di conflitti. Ma per Bouvier la necessità di trovare un accordo su una risorsa vitale per tutti rende l?acqua una fonte di dialogo. Anche in situazioni ad alta tensione.

?C?è l?esempio molto chiaro del Medio Oriente, Palestina e Israele, un caso nel quale ovviamente non occorre ricordare che ci sono tensioni importanti, eppure a livello tecnico c?è un dialogo sulla gestione dell?acqua, che è una risorsa indispensabile per tutti?.

Gianluca Cazzaniga