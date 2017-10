Oroscopo finanziario marzo 2014

Gli eventi astronomici di maggiore rilievo sono dati dalla ripresa del moto diretto di Mercurio dal 28 febbraio, e quella ancora più importante di Giove in cancro che avviene il 6 marzo fino a 8 dicembre 2014, mentre in segno non positivo c’è la ripresa del moto retrogrado di Saturno nel segno dello scorpione dal 2 marzo al 20 luglio 2014. Mercurio nel segno dei pesci non si trova proprio a suo agio, perde in velocità e lucidità, c’è da dire però che seppur più lento può scandagliare soluzioni originali e creative. Mercurio entrerà in aspetto positivo nella seconda metà di marzo con Giove, la loro forza è propulsiva e propositiva, rimandano alla comunicazione, scambi, trasporti (Mercurio) e alla legiferazione (Giove). La forza costruttiva che impone Saturno viene meno, la sua retrocessione fa perdere terreno, progetti positivi possono rimanere incompiuti o non attuati nei loro tempi. Per fortuna le orbite importanti che avrà Saturno in questi mesi sono date da orbite positive che avrà con Giove, ed Urano. La forza razionale di Saturno seppur con energia minore, farà da paciere ai disaccordi che creeranno Giove, Urano, Plutone e Marte. In astrologia si stanno concludendo orbite importanti ma è proprio alla fine che i conti vengono saldati. Il Italia la strada comincia ad aprirsi, certo le incombenze ed i pericoli di perdersi rimangono, possiamo confidare su progetti di realizzazione che sembrano prendere forma. A cura di Gabriella Monzi