#ONS17: la sostenibilità entra nelle tasche (e nel portafoglio) degli italiani

La sostenibilità è un concetto a tante facce. Il terzo Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile promosso da LifeGate e dall’istituto di ricerca Eumetra Monterosa ha cercato di fotografarle tutte: dalla mobilità all’economia, passando per energia, ambiente, turismo, alimentazione, abitare. E, se gli italiani sono particolarmente preoccupati per l'inquinamento e mettono le energie rinnovabili in cima alla lista delle loro priorità, non per questo trascurano l'economia e la finanza. Anzi.

Gli italiani scelgono la finanza sostenibile

Sul palco @enearoveda introduce i dati del terzo Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile. #ONS17 pic.twitter.com/894fWPIEta — LifeGate (@lifegate) 30 marzo 2017

La fuga da carbone e petrolio è una realtà

I risultati del terzo Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile sono disponibili, qui: https://t.co/db20gIhtnQ #ONS17 pic.twitter.com/NsAXZwHtpE — LifeGate (@lifegate) 30 marzo 2017

L’edizione 2017 dell’Osservatorio nazionale