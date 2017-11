Ottimisti… in via di sviluppo

La ricerca, condotta a livello mondiale e pubblicata qualche giorno fa, rivela che gli abitanti dei Paesi in via di sviluppo sono più disposti di quelli occidentali ad intraprendere azioni concrete per salvaguardare il pianeta.

Il 56 per cento degli intervistati nelle economie emergenti, infatti, è convinto che il cambiamento climatico avrà un impatto diretto sulla propria vita - nelle economie sviluppate scendiamo al 28 per cento.

Questa convinzione si ripercuote nelle scelte quotidiane, legate ad esempio alla produzione e al consumo di energia: il 61 per cento dei rispondenti, se (economicamente) possibile, si dice disposto a scegliere un fornitore di energia che offra prodotti e servizi meno impattanti; nei Paesi sviluppati la percentuale è del 30 per cento.

Gli abitanti delle economie emergenti sembrano insomma più ottimisti sulla possibilità di risolvere il problema del riscaldamento globale (il 70 per cento contro il 48 per cento dei Paesi sviluppati) puntando ad esempio su risorse alternative a quelle fossili, a cui in Occidente, forse, siamo ormai abituati e che non riusciamo ad abbandonare.

Questo atteggiamento ottimista è positivo secondo Sergio Nicolini, Executive Partner Energy per l'IGEM (Italia, Grecia, Est Europa, Russia e Medio Oriente), che afferma: "I Paesi occidentali non possono dare per scontato che guideranno le politiche e le soluzioni per il cambiamento climatico. Gli investimenti per la riduzione di CO2 saranno indirizzati verso consumatori più coinvolti ed attivi e le economie capaci di adottare rapidamente nuove tecnologie e implementare politiche di avanguardia".

Chiara Boracchi