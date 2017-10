Oxfam lancia l’allarme. I biocarburanti affamano il pianeta

I prezzi di alimenti come mais, grano, soia, olio di palma, stanno aumentando vertiginosamente. Colpa certamente di eventi atmosferici particolarmente intensi come la forte siccità che ha colpito gli Usa la scorsa estate o dello scarso raccolto avuto in Russia. Colpa anche dell'aumento nella produzione di biocarburanti a livello globale. A rivelarlo è l'ultimo rapporto pubblicato da Oxfam "Bad Bio", e presentato a Cipro in occasione del Consiglio europeo dei ministri dell'Energia: "La normativa europea - dichiara Elisa Bacciotti, responsabile della campagna Coltiva di Oxfam - richiede che entro il 2020 il 10% dell'energia per i trasporti provenga da fonti rinnovabili, col fine di rendere il settore più verde. Questo obiettivo è raggiungibile solo facendo affidamento su biocarburanti provenienti da colture destinate a fini alimentari". Per raggiungere questo obiettivo infatti l'Ue dovrà importare da Paesi extracomunitari notevoli quantità di materie prime o di prodotto raffinato, ricavate da terre che avrebbero potuto essere destinate alla produzione di cibo. "Entro il 2020 - prosegue Bacciotti - l'Europa potrebbe avere bisogno di un quinto di tutto l'olio vegetale prodotto al mondo". Dal rapporto si legge che, ad esempio, la terra utilizzata per produrre biocarburanti per le auto europee avrebbe potuto sfamare 127 milioni di persone in un anno se fosse stata coltivata a grano e mais.