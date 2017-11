Quali sono i paesi con la reputazione migliore

Esistono classifiche dei paesi più ricchi, più popolosi, più attrattivi per gli investitori. Ma tutte queste dimensioni, da sole, non bastano a far capire quali siano i paesi più stimati agli occhi degli stranieri. La risposta arriva dalla classifica stilata dal Reputation institute: nell’edizione 2016 la Svezia è stabilmente al primo posto, ma anche l’Italia si è conquistata una reputazione di tutto rispetto.

La classifica dei paesi più stimati

Svezia: 78.34 Canada: 77.82 Svizzera: 77.00 Australia: 76.84 Norvegia: 76.18 Finlandia: 75.16 Nuova Zelanda: 74.68 Danimarca: 74.25 Irlanda: 74.11 Paesi Bassi: 73.90

Italia, una reputazione a due facce

Come si calcola la reputazione di un paese

#Italy is the 12th most reputable country in the world; 2nd among G7 🇨🇦 #1 🇮🇹 #12 🇬🇧 #13 🇯🇵 #14 🇫🇷 #15 🇩🇪 #18 🇺🇸 #28https://t.co/FgbJoX560Z pic.twitter.com/0Gqi7ZWLtK — Italy in US (@ItalyinUS) 21 ottobre 2016

Le tre dimensioni della reputazione

Economia avanzata : il paese è all’avanguardia nelle tecnologie e produce prodotti e servizi di altra qualità? Le sue aziende sono molto conosciute all’estero? Valorizza l’educazione, formando una forza lavoro competente e affidabile? Contribuisce alla cultura globale?

: il paese è all’avanguardia nelle tecnologie e produce prodotti e servizi di altra qualità? Le sue aziende sono molto conosciute all’estero? Valorizza l’educazione, formando una forza lavoro competente e affidabile? Contribuisce alla cultura globale? Ambiente attrattivo : in questo caso ci si chiede se il paese è accogliente, se offre attrazioni artistiche, paesaggistiche e naturali, se la qualità della vita è sopra la media.

: in questo caso ci si chiede se il paese è accogliente, se offre attrazioni artistiche, paesaggistiche e naturali, se la qualità della vita è sopra la media. Gestione del sistema politico-economico del paese: i paesi più stimati sono quelli sicuri, etici, efficienti. Sono quelli in cui le istituzioni sono efficaci e responsabili, garantiscono un ambiente favorevole al business e politiche economiche e sociali avanzate.

Per la reputazione, il pil non basta