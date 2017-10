Pakistan, attentato in un santuario sufi. Almeno 83 morti

Almeno 83 persone sono morte e altre 150 sono rimaste ferite in un attentato effettuato in Pakistan nella serata di giovedì 16 febbraio. L’attacco, rivendicato dal gruppo jihadista sunnita Stato Islamico, ha preso di mira il santuario sufi di Lal Shahbaz Qalandar, nella città di Sehwan, situata a circa 200 chilometri dalla megalopoli di Karachi. Un kamikaze si è dapprima introdotto nel luogo di culto, quindi ha fatto detonare la propria cintura esplosiva dopo essersi posizionato in mezzo ai fedeli. I giornalisti presenti sul posto hanno riferito di macchie di sangue sul suolo del santuario, nonché di macerie, scarpe e biberon abbandonati.

Uccisi in Pakistan 18 presunti terroristi