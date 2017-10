Per la prima volta filmata in Myanmar una coppia di panda minori (rossi)

Un gruppo di biologi dell’organizzazione britannica Fauna and flora international (Ffi) ha realizzato un filmato rarissimo, se non addirittura unico, di una coppia di panda minori in Myanmar (ex Birmania), anche conosciuti come panda rossi per il colore del loro manto. Per intenderci, è la stessa specie che ha ispirato i creatori del browser e del famoso logo Firefox di Mozilla.

Immagine in evidenza: © Paul Gilham/Getty Images