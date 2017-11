L’ultracycler Paola Gianotti racconta le donne. Dalla sua bicicletta

Eporediese di nascita ma cittadina del mondo. Questa la definizione più calzante per Paola Gianotti, che dopo una laurea in economia e alcuni anni di lavoro in una società di comunicazione molla tutto per fare il giro del mondo in bicicletta. E’ il suo sogno, e lo realizza: stabilisce un primato da Guinness con quasi 30 mila chilometri percorsi in soli 144 giorni. Non si ferma. Riparte qualche mese dopo, in coppia con l’ultracycler e amico Paolo Aste, per la Red Bull Trans-Siberian Extreme 2015, dove è l’unica donna in gara. Arrivano terzi. Giusto il tempo di scrivere, stampare e promuovere il suo libro Sognando l’infinito, e Paola trova un nuovo obiettivo: pedalare da Milano a Oslo per consegnare le oltre 10mila firme raccolte in favore della candidatura della bicicletta al Nobel per la Pace. Ora la protagonista di tante indimenticabili imprese si sta allenando per una nuova sfida, sempre all’insegna del Guinness World Record ma con un nobile scopo: attraversare 48 Stati Uniti in 48 giorni per poi donare, attraverso una raccolta fondi online, 48 bici ad altrettante donne ugandesi. A poco più di un mese dalla partenza (il 27 aprile), ci siamo fatti raccontare da Paola qual è la visione che si è fatta delle donne attraverso i suoi viaggi sulla due ruote. E qual è l’augurio che si sente di fare a tutte le donne del mondo per l’8 marzo.