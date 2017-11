Paolo Sannella. Cosa lega Bamako a Parigi, attentati a parte

Gli attacchi di Parigi e l’attentato a Bamako sono collegati? Il Mali, situato nella regione del Sahel, è stato colonia francese per diverso tempo e oggi sono in molti a vedere un collegamento tra i due episodi di violenza, distanti solo una settimana l’uno dall’altro. Paolo Sannella, ex ambasciatore italiano in Costa d’Avorio e oggi presidente del Centro relazioni con l’Africa della Società geografica italiana, ha dato una chiave diversa, più profonda che mostra un volto del Sahel che non tutti conoscono.

instabilità sfociata nella guerra civile che ha insanguinato il paese. Il film Timbuktu racconta in modo drammatico come ciò si sia trasformato in forme di oppressione violenta ed odiosa mascherata o accompagnata da estremismo religioso a danno delle popolazioni locali