Parla Julia Butterfly Hill

Una donna bella, vivace, comunicativa con lo sguardo che esprime grande maturità. In Italia è appena uscito il suo nuovo libro: "Ognuno può fare la differenza", dove analizza il rapporto tra la vita impostata con una logica economica e la vita che segue un ordine naturale. E' la prima volta che vieni in Italia per partecipare a un evento? No, è la terza volta. Le altre volte mi ha chiamato il mio editore italiano e nell'occasione ho fatto parecchio lavoro con gruppi come Legambiente, WWF e altri. Questa è la prima volta che vengo appositamente per un avvenimento dedicato all'ecologia. Considero la fiera "Ricicla" un evento molto importante. Gli Stati Uniti avrebbero da imparare molto dall'Europa in questo perché i nostri governanti sostengono che le tecnologie sostenibili riguardo all'azione del riciclo sono troppo difficili. Per questo non vengono applicate. E consumiamo e consumiamo e buttiamo via quasi tutto. Sarebbe molto importante farli venire qui per imparare e vedere tutte queste aziende e società specializzate nel settore dell'ecologia e del riciclo. Hai contatti con altri paesi europei? Sono stata in Germania per parlare e per fare un azione contro la West LB Bank, una banca tedesca che sta finanziando la costruzione di un oleodotto nell'Ecuador. Penso di tornare là dopo quest'impegno. Cosa rispondi a politici ed economisti quando consigliano ai cittadini di fare più shopping per superare la crisi economica? Penso che questo tipo di ragionamento è come un cancro, perché come il cancro si sviluppa e cresce nutrendosi dalla vita dell'individuo. Così questo tipo di economia si alimenta dei bisogni indotti della vita odierna. In America l'89% della pubblicità è rivolta verso i giovani al di sotto dei 18 anni. E' la parte più vulnerabile della popolazione che più di altri pensa che possedendo determinate cose sei qualcuno, appartieni a qualcosa. So che in Italia non è diverso, che anche qui l'apparenza è importantissima e quando sei bombardato con delle immagini che ti dicono che sei speciale se compri questo e quello, ti adegui. La gente si comporta in questo modo perché nessuno dice chiaramente che ci sono anche altre possibilità. Sei vicina a qualche movimento religioso o spirituale? Sì, all'"interfaith coalition for environment caring for Creation", cioè "coalizione interreligiosa per la difesa ambientale del Creato". A questo movimento fanno parte musulmani, ebrei, cristiani, cattolici, luterani, buddisti ed altri. Lavoriamo tutti insieme per la protezione dell'ambiente. E' un movimento che ultimamente è molto in crescita negli Stati Uniti. Rita Imwinkelried