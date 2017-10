Pavia, Comune verde

Angelo Zorzi parla di un "obbligo etico di creare benessere ambientale". Per la sua città ha fatto in modo di aderire all'Agenda 21 (un piano d'azione Onu per ridurre l'impatto ambientale) e di rinnovare l'impegno a migliorare la qualità dell'aria. La situazione è stata affrontata con una gamma di interventi, accompagnata da test, monitoraggi, rapporti e studi comparativi in collaborazione con l'Università. La sperimentazione con le targhe alterne a lungo termine, accompagnata dal monitoraggio delle polveri, ha fornito dati preziosi: i veicoli diminuiscono del 25%, gli inquinanti pericolosi del 45-50%. Le pericolose polveri inquinanti PM10 crescono in fretta, ma scendono molto lentamente: per questo è importante prevenire. Un altro dato rilevato grazie ai 20 punti di monitoraggio in città: nei giardini delle scuole i PM10 in alcune ore erano alti il doppio di quelli misurati nelle strade. Ne è seguito un provvedimento affinché i bambini non venissero più accompagnati a scuola in macchina. Oggi a Pavia si respira un'aria migliore che in media non supera i 41mg di PM10 (un valore considerato idoneo dalla Comunità Europea). Quali sono le misure che i cittadini hanno accettato bene e quali no? Angelo Zorzi: Per le domeniche senza macchina non ci sono stati problemi. E' stato più difficile il provvedimento sul traffico con il quale non si potevano portare i bambini a scuola in macchina. Però un sondaggio fatto successivamente ha dimostrato che tutto sommato i cittadini hanno trovato necessario questo provvedimento. Quanto tempo ci voleva per vedere un risultato in quello che facevate? Il risultato si vedeva anche il giorno dopo, non tanto perché l'inquinamento scendeva, quanto per il fatto che da noi, in contrasto con i comuni vicini, non saliva. Il PM10 cresce molto facilmente, ma decresce lentamente. La reazione dei cittadini in genere? A molta gente i problemi ambientali non importano molto. Nonostante questo dai sondaggi emerge che le misure sono accettate. Rita Imwinkelried