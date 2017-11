Pensiero pelosofico, il nuovo libro di Jane Seabrook

Perché in americano "fuzzy logic" si dice di un ragionamento buffo, intrigante, all'apparenza indecifrabile. Ma, se condotto da un severo gufo che ti guarda arcigno ammonendo "Appena alzato, sorridi (così non ci devi più pensare), o da un babbuino urlante che protesta "Nessuno fa attenzione, finché non fai un errore", ecco che diventa "furry", cioe peloso.

Il pensiero pelosofico, il libro